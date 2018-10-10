«كانون» تجهز 3 مناطق للتجارب التقنية

المصدر: دبي - البيان

تعرض شركة كانون الشرق الأوسط، خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية، مجموعة واسعة من الحلول والتطبيقات المبتكرة التي تهدف لمساعدة الشركات على رفع إنتاجيتها في أماكن العمل دائمة التغيّر.

ومن المنتظر أن تلقي كانون الضوء، في مناطق التجارب الثلاث المشيّدة على جناحها في المعرض، على الطرق الكفيلة بتعزيز مسيرة العملاء في التحول الرقمي من خلال تقنيات الطباعة والأتمتة والتقنيات المحمولة والسحابية.

وقال شادي بخور، رئيس الوحدة التجارية في كانون الشرق الأوسط، «يُعدّ جيتكس أحد أهم الأحداث التقنية في المنطقة، ويقدم منصة مثالية لعرض خبرات كانون في معالجة القضايا التي تواجه الشركات في هذا العصر المتسم بالتغير الدائم، وسوف نعرض في ثلاث مناطق للتجارب، الفرص التي تتيحها الحلول المبتكرة في مجالات الطباعة والأتمتة والتقنيات المحمولة والسحابية أمام الشركات». وتسلط المناطق الثلاثة الضوء على الحلول والتطبيقات التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية.