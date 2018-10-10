«دناتا» تنال شهادة اعتماد التوزيع الجيد للمنتجات الدوائية في سويسرا

المصدر: دبي - البيان

حصلت شركة دناتا على شهادة اعتماد لممارسات التوزيع الجيد في مناولة المنتجات الدوائية في منشأتها الحديثة بمطار زيوريخ الدولي في سويسرا.

ويركز برنامج ممارسات التوزيع الجيد على أنظمة المستودعات ومراكز التوزيع التي تقوم بتخزين وتوزيع منتجات الدواء أو التي تحتوي على مكونات دوائية حساسة. ويضمن البرنامج الذي يرتكز على معايير صارمة، اتساق أنظمة إدارة الجودة في جميع مراحل سلسلة التوريد.

وتؤكد الشهادة قدرة دناتا على مناولة الأدوية بأمان وموثوقية، ومن أجل تلبية متطلبات الاعتماد، قامت بتحديث أحد مستودعاتها في مطار زيوريخ وأدخلت تحسينات كبيرة على أنظمة الجودة ووثائق العمليات وممارسات إدارة المرافق. كما خضع الموظفون على اختلاف مراكزهم ومهامهم لتدريبات شاملة على جميع العمليات.

وتواصل دناتا، التي تقدم خدمات لصناعة الشحن الجوي عبر العالم، الاستثمار في أحدث تقنيات مناولة الأدوية، حيث سبق أن نالت شهادة اعتماد ممارسات التوزيع الجيد في أمستردام ولندن ومانشستر وسنغافورة وتقدير واعتماد مركز تميز المدققين المستقلين لخدمات نقل الأدوية في أمستردام ودبي وسنغافورة.

وتوفر دناتا، بالإضافة إلى خدماتها في مطاري زيوريخ وجنيف في سويسرا، خدمات مناولة موثوقة وذات جودة عالية في 44 مطاراً ضمن 11 دولة، حيث تقوم بمناولة أكثر من 3 ملايين طن من الشحنات سنوياً.

استثمار

وقال روجر جوتزويلر، مدير قسم مناولة الأدوية في دناتا سويسرا: «يسرنا أن تنال منشأتنا في زيوريخ، التي خضعت لتحديثات شاملة أخيراً، شهادة اعتماد لممارسات التوزيع الجيد للمنتجات الدوائية.

لقد استثمرنا خلال السنوات الماضية بشكل كبير في عملياتنا لتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة، ويؤكد نيلنا هذه الشهادة فضلاً عن النمو المستمر لقاعدة عملائنا أن جهودنا قد أثمرت نجاحاً كبيراً. وسوف نواصل التزامنا بتقديم خدمة متميزة يومياً لجميع عملائنا في الشحن الجوي، الذين يزيد عددهم على 30 عميلاً».

توسع

تأسست دناتا في عام 1959، وواصلت على مدى السنوات توسيع عملياتها العالمية من خلال سلسلة من الشراكات وعمليات الاستحواذ.

وتقدم دناتا الآن خدمات مناولة أرضية وشحن وتموين لأكثر من 300 ناقلة جوية في 127 مطاراً ضمن 85 دولة عبر قارات العالم الست. وتخدم دناتا يومياً أكثر من 1800 رحلة و240 ألف راكب، كما تقوم بمناولة 8400 طن من الشحنات، وترتيب أكثر من 21 ألف حجز فندقي وتحميل ما يزيد على 320 ألف وجبة طعام على الرحلات الجوية.