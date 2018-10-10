بن سليم: «موانئ دبي» لم تتأثر بالحرب التجارية

المصدر: دبي- سيد صالح

أكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، أن المجموعة لا ترى أي انخفاض في حركة التجارة العالمية بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأفاد سلطان بن سليم في مقابلة أمس مع شبكة تلفزيون «بلومبيرغ» في دبي، بأنه على الرغم من تراجع السوق قليلاً وتباطؤ النمو في بلدان بعينها من جراء هذه الحرب إلا أن حركة التجارة مستمرة ولا تعاني انخفاضاً ملموساً ووصف الحرب التجارية بأنها تكتيك تفاوضي.

وتطرّق بن سليم إلى الاستثمارات الخارجية لموانئ دبي، موضحاً أن المجموعة تتلمس فرصاً لتعزيز الاستثمارات في أفريقيا وأميركا اللاتينية، خاصة في جانبها المطل على المحيط الهادي كونه يزخر بإمكانيات الاستثمار، ودول آسيوية كالهند وإندونيسيا وماليزيا.

وأضاف أن أفريقيا تشهد نمواً اقتصادياً أسرع، إلا أنها لا زالت تعاني ضعفاً في بنيتها التحتية، كما تشهد الهند نمواً مرتفعاً على الرغم من التراجع في قيمة عملتها «الروبية».

وقال سلطان بن سليم: «استثمرت موانئ دبي بصورة مكثفة في الموانئ ذات المياه العميقة، الأمر الذي منحنا ميزة نسبية. لذا، فنحن بحاجة إلى زيادة استثماراتنا في أفريقيا».