دبي تحصد لقب «الوجهة الأفضل للعام»

المصدر: دبي- البيان

حصلت دبي على جائزة «الوجهة الأفضل لهذا العام» خلال حفل توزيع جوائز «سيتريد كروز 2018».

وذلك تقديراً للجهود التسويقية التي تقوم بها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، والتي ساهمت في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة مفضّلة للسياحة البحرية خلال فصل الشتاء. والجائزة هي إحدى أكثر الجوائز العالمية شهرة وتقديراً في قطاع السياحة البحرية، وتمّ تسليمها خلال حفل أقيم في ختام فعاليات معرض «سيتريد كروز ميد 2018»، الذي أقيم مؤخراً بمدينة لشبونة البرتغالية.

وشاركت «دبي للسياحة» في المعرض ضمن التحالف الخليجي للسياحة البحرية «كروز أرابيا»، الذي شهد مشاركة الجهات المعنية بقطاع السياحة البحرية في دبي وأبوظبي والبحرين وقامت خلاله باستعراض إمكانياتها في هذا المجال، وجهودها لترسيخ مكانة منطقة الخليج بوجه عام كوجهة رائدة للرحلات البحرية خلال موسم الشتاء.

وضم وفد دبي أعضاء لجنة دبي للسياحة البحرية التي تضم: دبي للسياحة، وموانئ دبي العالمية، وطيران الإمارات، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، إضافة إلى ممثلين عن «اكسبو 2020 دبي»، ومِراس المطوّرة لمشروع «دبي هاربور»، وعدد من الشركاء في القطاع الخاص.

وتأتي أهمية معرض «سيتريد كروز ميد» في كونه يقدّم منصّةً لروّاد القطاع من حول العالم للاطلاع على فرص الأعمال المتاحة، ولا سيما خلال موسمي الرحلات السياحية البحرية المقبلين 2019/‏2020 و2020/‏2021.

وقال هلال المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: فوز دبي بهذه الجائزة العالمية هو بمثابة شهادة تكريم لنا تؤكّد على نجاح استراتيجيتنا وجهودنا المستمرة الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي العالمية، وكذلك رفع مستوى الوعي بما تتمتّع به دبي من مقوّمات سياحيّة، وذلك في الوقت الذي أصبحت فيه السياحة البحرية تشكّل عنصراً مهماً في منطقة الخليج.

ونحن ملتزمون بمواصلة وتطوير جهودنا التسويقية الرامية إلى إبراز الإمكانيات التي تمتلكها المنطقة بشكل عام لتصبح وجهة مفضّلة وخصوصاً خلال موسم الشتاء.

وأكد أن هذا النجاح لم يكن ليتحقّق لولا تضافر جهود جميع شركائنا بما فيهم موانئ دبي العالمية، وطيران الإمارات، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وجمارك دبي، وكذلك الجهات الأخرى من القطاعين العام والخاص، التي تشاركنا الهدف ذاته.

وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة، موانئ دبي العالمية:

الحصول على الجائزة يظهر مكانة الإمارة كأحد أبرز مراكز الجذب السياحي في العالم، ويعكس مدى التقدم المحقق في سياحة الرحلات البحرية عبر مشروعات التطوير المتتابعة التي نفذتها موانئ دبي العالمية لمحطات ميناء راشد للرحلات البحرية، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على تحقيق الريادة العالمية في القطاع السياحي من خلال تقدم موقع دبي على خارطة السياحة العالمية لتصبح من أهم المقاصد السياحية الدولية.

وأوضح أن محطة حمدان بن محمد المحطة الأحدث للرحلات البحرية في ميناء راشد هي أكبر منشأة منفردة للرحلات البحرية في العالم، حيث يمكنها استيعاب 18 ألف مسافر، ما يدعم قدرة ميناء راشد كمركز جذب للرحلات البحرية التي تنظمها كبرى الشركات العالمية. وارتفع عدد سفن الرحلات السياحية إلى دبي منذ افتتاح المحطة في 2014 وحتى موسم 2017 بنسبة 68%.

وقبل مشاركتها بالمعرض، نظّمت «دبي للسياحة» جولات ترويجية بعدد من المدن الأوروبية شملت فيينا، وباريس، وزيورخ، بشراكة مع «طيران الإمارات» وعدد من الشركات العالمية التي تتّخذ من دبي محطّة لرحلاتها البحرية ومن بينها كوستا كروز، وعايدة، وإم إس سي، ورويال كاريبيان انترناشيونال، وبولمان تور.

هدف

واستقبلت دبي في موسم 2017/‏2018 نحو 625 ألف زائر بحري. وتتطلّع لتحقيق المزيد من النجاح في موسم 2018/‏2019، حيث تتوقع استقطاب أكثر من 700 ألف زائر في إطار الهدف الاستراتيجي الذي يسعى إلى تحقيقه قطاع السياحة البحرية في دبي والمتمثّل في استقبال مليون زائر عبر الرحلات البحرية بحلول موسم 2020/‏2021، وأن تكون وجهة للسياحة البحرية الشتوية لـ10 من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في المجال.