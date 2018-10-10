سوق دبي المالي يستعرض خدماته الذكية في «جيتكس»

المصدر: دبي - البيان

يلقي سوق دبي المالي الضوء على مجموعة متنوعة من خدماته الذكية الجديدة، وذلك خلال مشاركته في فعاليات أسبوع جيتكس لتكنولوجيا المعلومات، ويتيح السوق لزوار المعرض فرصة الاطلاع على أحدث الحلول والتطبيقات الذكية التي تُمكن المتعاملين من مستثمرين وشركات مدرجة وشركات وساطة وغيرهم من متابعة استثماراتهم أولاً بأول وإنجاز معاملاتهم أينما كانوا.

ونجح السوق في تطوير مجموعة متميزة من الحلول المبتكرة التي تم إطلاقها في إطار استراتيجية «البورصة الذكية»، الأمر الذي ساهم في تعزيز مكانته الرائدة على المستوى الإقليمي.

وتضم باقة الخدمات الجديدة والمطورة إطلاق النسخة المحدثة من تطبيق السوق للهواتف الذكية وإطلاق خدمات التوقيع الإلكتروني واستخراج رقم المستثمر من خلال بطاقة الهوية الإماراتية، علاوة على الإطلاق التجريبي لخدمة إدارة الجمعيات العمومية باستخدام تقنيات بلوك تشين، والإطلاق التجريبي لخدمة المحادثة النصية التفاعلية Chatbot، بالإضافة إلى إطلاق مسابقة سوق دبي المالي للأسهم المفتوحة للجمهور.

ويشارك السوق ضمن منطقة «خدمات الأعمال» بجناح حكومة دبي الذكية.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، سوق دبي المالي: «يمتلك السوق مكانة رائدة بين أسواق المال من حيث الاستفادة من أحدث التطورات التقنية لوضع خدماته في متناول المتعاملين.

وذلك استلهاماً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي تشدد على ضرورة الوصول بالخدمة إلى الجمهور عبر أسهل الطرق وأكثرها مرونة وفعالية.

واعتمد السوق على مدى السنوات الماضية استراتيجية البورصة الذكية، التي أسفرت عن إطلاق حلول نوعية متطورة لمختلف خدمات السوق. ونحن نحرص باستمرار على اغتنام هذه الفرصة لعرض جديد السوق في مجال الخدمات والحلول الذكية والمبتكرة».

ويطلق السوق خلال المعرض النسخة التجريبية من الموقع الإلكتروني الجديد لمسابقة الأسهم، التي تعد إحدى المبادرات الريادية للسوق في مجال نشر المعرفة المالية منذ العام 2003. ويتميز الموقع الإلكتروني الجديد، المقرر تدشينه رسمياً قبل نهاية العام الحالي، بإتاحة الفرصة للجمهور للمشاركة في المسابقة أول مرة.

حيث كانت تقتصر في السنوات السابقة على طلاب المدارس والجامعات في الإمارات وخارجها. وتمثل المسابقة الجديدة أحدث مبادرات السوق الرامية إلى زيادة وعي الجمهور.

وينظم السوق مسابقة الأسهم لرواد المعرض حيث يمكنهم التسجيل بجناح السوق في المعرض وخوض تجربة افتراضية للاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق خلال ساعات التداول المعتمدة وبمبلغ استثمار افتراضي مبدئي هو مليون درهم يمكنهم استغلاله في الاستثمار بالأوراق المالية المدرجة في السوق ووفق الأسعار الحقيقية، وذلك ضمن بيئة تداول افتراضية تحاكي تماماً التداول الحقيقي في السوق. ويحصل الفائزون في المسابقة ممن يحققون أعلى العوائد الاستثماري على أجهزة ميني آيباد.