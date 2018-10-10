دبي ترسّخ مكانتها وجهة لتمويل الطيران

المصدر: دبي- وائل الخطيب

قال تقرير حديث نشرته مجلة «أفييشن انترناشونال نيوز» إن الثقة المتزايدة في دبي جعلت من هذه الوجهة التجارية الخليجية أحد المراكز المالية الرئيسية الثلاثة في الطيران التجاري في العالم إلى جانب دبلن وهونغ كونغ، حسبما أعلن مسؤولو الطيران في مؤتمر حركات نمو اقتصاديات الطيران الذي استضافته الإمارة مؤخراً.

وإضافة إلى مكانتها كمقر لطيران الإمارات، تحتضن دبي شركة «دبي لصناعات الطيران» التي تتباهى «دبي لصناعات الطيران كابيتال»، ذراع التأجير التابعة لها، بامتلاك محفظة 370 طائرة بقيمة 15 مليار دولار ما يصنفها بين الممولين الخمسة الكبار في العالم.

وقال علي بن لمداني الرئيس التنفيذي لشركة ABL للطيران ومقرها دبلن وتدير مكاتب في نيويورك والدار البيضاء وهونغ كونغ، وتتوقع أن تفتح واحداً في دبي في العام المقبل: اليوم، هناك ثلاثة مراكز رئيسية في العالم (لتمويل الطائرات التجارية) هي دبلن ودبي وهونغ كونغ، مضيفاً أن نيويورك لم تعد كذلك.

وأثنى بن لمداني على الطائرات باعتبارها فئة أصول، موضحاً أن هناك مُصنعين رئيسيين فقط يتنافسان في الصناعة، ما يسهل عملية الاستثمار.

ويشهد الطيران عائداً سنوياً بين 6 إلى 8 %، مقابل 3 إلى 4% في الشحن. وأعرب فيروز تارابوري الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران عن موقف أكثر حماساً تجاه صناعة النقل الجوي.