«محاكم دبي» تكشف أحدث إنجازاتها التقنية

المصدر: ■ دبي- البيان

تستعد محاكم دبي للمشاركة في معرض «جيتكس للتقنية»، لتسليط الضوء على التطبيقات الذكية التي ابتكرتها لخدمة القطاع القضائي والإداري المساند له.

وتعزيز المشروعات السابقة بإطلاق مراحل جديدة أكثر تطوراً، وبما يواكب عجلة التنمية في إمارة دبي وما يطرأ من تطور سريع في هذا المجال على مستوى العالم، وذلك من خلال المشروعات المبتكرة التي تعتزم عرضها على الجمهور ضمن منصة مؤسسة حكومة دبي الذكية التي تسعى لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم.

الابتكار

وتقوم الدائرة بعرض آخر إنجازاتها التقنية والنقلة النوعية في خدماتها ومبادراتها الذكية المبتكرة التي تقدمها بغية إسعاد المتعاملين، لإبراز دور الدائرة على صعيد الابتكار والتطوير، ولتكون جزءاً من صناعة المتغيرات، وللتعريف بخدماتها الذكية، وتعزيز التواصل الفعّال مع المتعاملين.

والتعرف إلى احتياجاتهم بما يرتقي بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة، وتتضمن المشاركة هذا العام العديد من المبادرات المتميزة من خلال منصة تقنية تفاعلية تحتوي على العديد من الخدمات التي تلامس اهتمام شريحة كبيرة من المتعاملين.

المدن الذكية

وتحرص محاكم دبي على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من خلال إطلاق عدد من الخدمات الذكية والمبادرات التي تعمل إلى جنب مسيرة تحول مدينة دبي نحو المدن الذكية التي تعتمد على الإبداع، وقائمة على المعرفة وإيمانها الراسخ بأن التحوّل إلى المدينة الذكية لا يتعلق بالتكنولوجيا فحسب، بل بتحقيق السعادة لمواطني دبي والمقيمين فيها، فقيادتنا الرشيدة لا تريد فقط تطوير الخدمات، بل تريد تغيير طريقة الحياة في دبي، ولم تضع لنا أهدافاً في رضا المتعاملين، بل الهدف هذه المرة هو سعادة الإنسان.