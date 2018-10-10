محمد بن غاطي: «صحيفة الحالة الإيجارية» ترسخ بيئة عقارية آمنة

المصدر: دبي - البيان

أكد محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي ومدير قسم الهندسة في «ابن غاطي القابضة» أن «صحيفة الحالة الإيجارية» التي أعلن مركز فض المنازعات الإيجارية إطلاقها تساهم في توفير بيئة آمنة تعود بالنفع على كل من المؤجرين والمستأجرين وتعزز الثقة بينهم.

وأضاف إن هذه الخدمة الجديدة المتقدمة تعكس وتترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، التي تهدف إلى جعل دبي مدينة قادرة على استشراف آفاق المستقبل وإيجاد بدائل ميسرة ومريحة للمجتمع ترتقي بالإمارة عالمياً وتضمن سعادة واطمئنان المتعاملين والمستثمرين وسكان دبي ككل. وأكد أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تضمن تطور ونضوج قطاع دبي العقاري بشكل مستمر.