«أم القيوين الذكية» تطلق مشروع «روبوتوك»

المصدر: ■ وام - البيان

أكملت حكومة أم القيوين، استعداداتها للمشاركة في معرض جيتكس للتقنية 2018 وذلك انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، وسعياً منها لتعزيز استراتيجيتها الرامية لتنفيذ التحول الذكي ومواكبة توجهات قيادة دولة الإمارات في التحول إلى الحكومة الذكية.

وتشارك تحت مظلة حكومة أم القيوين للمرة الأولى كل من دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة السياحة والآثار، بالإضافة إلى القيادة العامة لشرطة أم القيوين، والتي تسلط الضوء على الخدمات والمبادرات والحلول التقنية المبتكرة في جناح واحد بمركز دبي التجاري العالمي.

وقال المهندس خالد الشامسي مدير عام «أم القيوين الذكية»، إن هذه المشاركة تأتي مواكبة لرؤية حكومة أم القيوين التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات وجودة حياة المجتمع، بما يتناسب مع توجهات ومبادرات وبرامج حكومة دولة الإمارات في المجالات المستقبلية المختلفة.

وأشار إلى أن «أم القيوين الذكية» ستطلق خلال مشاركتها في المعرض مشروع «روبوتوك» بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أم القيوين، وهو المشروع الأول من نوعه وسيتم الكشف عن تفاصيله خلال المعرض، كما سيتم عرض التطبيق الذكي الخاص بدائرة السياحة والآثار، بالإضافة إلى مشاركة دائرة التنمية الاقتصادية وعرضها خدمة مساعد غوغل الرقمي.

وأكد أن أسبوع جيتكس للتقنية منصة مثالية لدوائر حكومة أم القيوين لعرض أحدث تجاربها وإنجازاتها، والاستفادة من أحدث التجارب وأفضل الممارسات وبناء مزيد من الشراكات الفاعلة مع الجهات المتميزة إقليمياً وعالمياً في المجال التقني وفتح آفاق جديدة للاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير خدمات مستقبلية تساير التطور.