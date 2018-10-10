«فوكس سوفت» تعرض برمجياتها المؤسسية

المصدر: دبي - البيان

تستعرض شركة فوكس سوفت نت، خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية، مجموعتها الكاملة من المنتجات التي تتضمن أبرز منتجاتها Focus 8 بعد أن تمت ترقيته بالقدرة على التعامل مع لغات عدة، بالإضافة إلى كونه متوافقاً مع أنظمة ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج العربية.

وإلى جانب تسليط الضوء على حلولها المتخصصة بتخطيط الموارد المؤسسية، تبرز الشركة خصائص ومزايا حلولها المركّزة على القطاعات وتطبيقاتها المخصصة للأجهزة المحمولة، وحلول برمجيات الأعمال المهيأة للبنية السحابية خلال الفعالية الأبرز لتقنية المعلومات والاتصالات بالمنطقة.

وقال علي حيدر، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «يزداد اهتمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتقليل مستوى التعقيد في عملياتها لتقنية المعلومات، وذلك عبر الاستفادة من المنصة السحابية والتركيز على إمكاناتها الجوهرية. توفر الشركة مجموعة متكاملة من حلول تخطيط الموارد المؤسسية والقطاعات المتخصصة التي يمكن استضافتها في البنية السحابية أو في مقر المؤسسة».

كما تستعرض الشركة حلول Focus i، وهي حلول متوسطة لتخطيط الموارد المؤسسية تضم أدوات استقصاء الأعمال، بالإضافة إلى مجموعة أهرى من حلول تخطيط الموارد المؤسسية التي تتضمن الإدارة المالية وسلسلة التوريد وغيرها. وتسلط الشركة الضوء كذلك على عدد من الحلول المتخصصة للقطاعات ومنها حزمة إدارة التجزئة ونظام إدارة المطاعم وتخطيط متطلبات المواد ونظام إدارة المستودعات.