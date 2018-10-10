ابتكارات جديدة تستهدف 10 قطاعات رئيسية في المعرض

المصدر: ■ دبي-البيان

قال سمير إبراهيم عبد الهادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سامتيك، إن إمارة دبي تدشن لمرحلة نوعية متميزة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي حققت فيه الإمارة ريادة فعلية على المستوى العالمي بانطلاق فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية» الأسبوع المقبل، تجسدت في حجم المشاركات والابتكارات الجديدة التي سيتم عرضها خلال جيتكس.

حيث حملت كبرى شركات التكنولوجيا في العالم في جعبتها أحدث ما توصلت إليه لتعلن عنه في دبي على اعتبار أنها العاصمة العالمية للثورة الصناعية الرابعة والرائدة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان.

وأضاف إن «سامتيك» من خلال مشاركتها في فعاليات الأسبوع وعبر تواصلها مع كبرى الشركات العالمية علمت أن التطبيقات الجديدة سوف تطال عشرة مجالات رئيسية هي: المصارف، وقطاع النقل، وقطاع الصحة، وقطاع الفضاء عبر إجراء التجارب الدقيقة ، وقطاع الطاقة المتجددة ، وقطاع المياه، وقطاع التكنولوجيا، وقطاع التعليم، وقطاع البيئة من خلال زيادة نسبة التشجير وزراعة النباتات المناسبة، وقطاع المرور من خلال تطوير آليات وقائية كالتنبؤ بالحوادث والازدحام المروري ووضع سياسات مرورية أكثر فاعلية.