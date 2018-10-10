«أستيكو»: عودة سكان مبنى أدرياتيك بعد انتهاء أعمال الترميم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة أستيكو أمس أن مُلاك الوحدات السكنية في مبنى أدرياتيك بدأوا بالعودة بعد الانتهاء من أعمال الترميم التي تم تنفيذها في البرج المكوّن من 15 طابقاً بعد نشوب حريق في ديسمبر 2016. واستمرت أعمال الترميم التي بدأت في أبريل 2017، نحو 16 شهراً.

وخلال أعمال الترميم تم بيع 6 وحدات في مبنى أدرياتيك، كما عبّر مستأجرون جدد عن اهتمامهم بتأجير شقق في البرج الذي تم ترميمه حديثاً والواقع ضمن مجمع أوشيانا ريزيدنسز وهو مجمع سكني على الشاطئ للاستعمال المختلط يتكون من 7 مبانٍ تضم 644 وحدة، ويقع على الطريق الرئيس لنخلة جميرا.

ووضع مجلس إدارة رابطة ملاك أوشيانا خلال أعمال الترميم استراتيجية مخاطر لاستبدال الكسوة الحالية في واجهة المبنى بكسوة عالية الجودة جديدة معتمدة من الدفاع المدني بدبي.