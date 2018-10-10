مجموعة «اللولو» تستثمر 500 مليون دولار في مصر

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تستثمر مجموعة «اللولو» لتجارة التجزئة، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، 500 مليون دولار في مصر لإنشاء سلسلة من 4 متاجر هايبرماركت ومركزين للنقليات خلال العامين المقبلين.

جاء ذلك في بيان عن مجلس الوزراء المصري نقلاً عن تصريحات يوسف علي، رئيس ومدير عام مجموعة «اللولو» عقب اجتماع مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ونقلت عنها بلومبرغ.

وكانت مصر قد أصدرت أخيراً قانوناً جديداً للاستثمار يتضمن مجموعة من المحفزات من بينها إعفاءات ضريبية وخصومات على المشروعات المقامة في المناطق غير المطورة ودعم حكومي لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة، كما أن تأسيس الشركات حسب القانون الجديد يستغرق ساعات بدلاً من أشهر فيما سبق.