المنتدى العالمي للرؤساء التنفيذيين ينطلق في دبي 21 الجاري

المصدر: دبي- البيان

تنطلق فعاليات المنتدى العالمي للرؤساء التنفيذيين المقرر عقده في دبي على متن سفينة الملكة إليزابيث الثانية التاريخية، في 21 أكتوبر.

ويستقطب المنتدى نخبة من أبرز الشخصيات العالمية المؤثرة بهدف تسليط الضوء على فرص الأعمال الواعدة خلال فترة التحضير لاستضافة معرض إكسبو دبي 2020. وسيحضر فعاليات هذا الحدث الهام مجموعة من كبار المديرين التنفيذيين ورواد الأعمال وقادة الفكر على مستوى العالم.

وعلى هامش المنتدى، سيقوم برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة بالتعريف ببعض من أبرز قادة البرنامج الذين تمكنوا من تحقيق نجاحات باهرة استحقت التقدير منذ انضمامهم لهذه المبادرة، حيث سيستضيف أعضاء مبادرة القيادة الإعلامية الشابة جلسة حوارية تحمل عنوان «تمهيد الطريق أمام الشرق الأوسط للدخول إلى السوق الدولي».