«سيدات أعمال عجمان» يطلق مبادرة «رفوف»

أطلق مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة تجارة وصناعة عجمان، مبادرة «رفوف»، والتي تهدف إلى تشجيع عضوات المجلس للترويج لمنتجاتهن عبر منفذ بيع مصغر، وتعنى بتسويق منتجاتهن وذلك في مقر المجلس. وقالت عبير عيد الفرج مدير مكتب مجلس سيدات أعمال عجمان، إن المبادرة تعد أحدث مشاريع المجلس بهدف دعم عضواته وإيجاد شكل تسويقي مبتكر يبرز منتجاتهن، ويعزز من تعريف المجتمع بمشاريع سيدات الأعمال.

وأكدت أن التسويق لمنتجات سيدات الأعمال على رأس أولويات المجلس من خلال المعارض المتنوعة ومنها «بدايات والنخبة» ومعارض اليوم الواحد والمعارض الموسمية والمرتبطة بالمناسبات المختلفة في الدولة، وفتح قنوات تسويق مباشرة بين سيدات الأعمال عضوات المجلس والمجتمع المحلي لتحفيزهن واستدامة مشاريعهن. عجمان - وام

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