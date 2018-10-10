مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات تشكّل لجنة دعم فني

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي، عن تشكيل لجنة دعم فني وتنظيمي جديدة تضم في عضويتها خبراء من كبرى الشركات المحلية والعالمية والتي ستعمل على دراسة ومناقشة التحديات واقتراح الحلول التي تسهم في الحد منها، وتمكين قطاع الأغذية والمشروبات من مواصلة النمو وتفعيل التشاركية بين القطاع الخاص والعام.

وقال صالح لوتاه، رئيس «مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات»: «على مدى السنوات الثلاث الماضية حرصت مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات على توفير أفضل المقترحات التي تسهم في الارتقاء بالقطاع، عبر ما تشكله من حلقة وصل بين جميع الجهات المعنية، وتوفيرها لمنصة مهمة لإجراء المناقشات وبحث آفاق تحسين القطاع وكيفية التعامل مع التحديات التي تواجهه».

وأضاف، إن هذه الجهود لم تكن لتتحقق وتؤتي ثمارها من دون دعم ومشاركة نشطة من قبل العديد من غرف التجارة والصناعة ودوائر التنمية الاقتصادية والبلديات والجهات الحكومية المعنية في الدولة. وبيّن أن المجموعة هيئة تمثل مصالح الشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات، سواء الشركات الكبرى متعددة الجنسيات أو الشركات المحلية الأصغر حجماً.