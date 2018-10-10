«كومڤولت» تطلق 4 منتجات جديدة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «كومڤولت» المتخصصة في مجال حلول النسخ الاحتياطي واستعادة وأرشفة البيانات، عن مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية، وذلك من خلال عرضها لمجموعة متنوعة من الحلول المتكاملة، والتي تشمل جوانب البنية التحتية للتخزين وتنظيم عملية تسليم الخدمات وإدارة البيانات.

وستقوم «كومڤولت» بمناقشة نتائج الاستبيان الصادر عنها بالتعاون مع شركة «أي دي سي» المتخصصة في أبحاث السوق حول قيمة العملاء، الذي أظهرت نتائجه عن إمكانية استفادة العملاء من عمليات أسرع للنسخ الاحتياطي واستعادة البيانات، فضلاً عن تقليل زمن التعطل وتعزيز الإنتاجية.

وتستعرض الشركة عروضها الأربعة الجديدة المبسطة على المنتجات، والتي توفر حلولاً متكاملة وقابلة للقياس في مجال النسخ الاحتياطي واستعادة وإدارة البيانات الحديثة.

وقال وائل مصطفى، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لدى «كومڤولت»: «تنبع قدرتنا على توفير أعلى مستويات القيمة في منطقة الشرق الأوسط من اعتمادنا على شبكة استراتيجية متينة من الشركاء الموثوقين، ونستمر في جهودنا الرامية لتطوير وتعزيز وتوسيع شبكة شركائنا في المنطقة».