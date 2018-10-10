«عِلم» تقدم حلولاً رقمية وتكنولوجية متنوعة

المصدر: دبي - البيان

تستعد شركة «عِلم» للحلول الرقمية المبتكرة، لعرض أحدث منتجاتها وخدماتها المطابقة لأعلى المواصفات العالمية في مجال التكنولوجيا والاتصالات، في «أسبوع جيتكس للتقنية».

وتهدف مشاركة علم للسنة التاسعة على التوالي إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات الداعمة لجهود تعزيز الأداء الاقتصادي، مع توفير الوقت والجهد ورأس المال البشري استناداً إلى عمليات الأتمتة.

وقال ماجد بن سعد العريفي، نائب الرئيس للتسويق المتحدث الرسمي لشركة «عِلم»، أنّها منصة استراتيجية هامة للكشف عن خدمات وحلول «عِلم» الجديدة والتي تسهم في تحويل التحديات إلى فرص وفق منهجية قائمة على الابتكار والإبداع، سعياً وراء تحقيق «رؤية المملكة 2030» في تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاعين الخاص والعام ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأكد أن «عِلم» تسعى إلى تقديم أفضل الحلول الرقمية المتنوعة من خلال شغفها بالابتكار لتسهيل حياة العملاء، كما تتطلع إلى تطوير الإجراءات واستخدام التقنية في تقديم خدمات عالية الفعالية والجودة مع الحفاظ على أعلى معايير الخصوصية وأمن المعلومات. وتتميز المشاركة المرتقبة بمنصة تفاعلية فريدة في تصميمها، تتيح للزوار الاطلاع وتجربة أحدث الخدمات المدعمة بمزايا متطورة تلبي احتياجات العملاء، واستناداً إلى آلية البحث والتطوير التي تساهم في إيجاد منتجات وخدمات مبتكرة وحلول إبداعية للتحديات الحالية والناشئة.