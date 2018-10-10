«إبسون» تطرح حلولها الخاصة بالشركات

المصدر: دبي - البيان

تستعد إبسون لعرض تشكيلة من أحدث منتجاتها وتقنياتها وحلولها الموجهة لقطاعات التعليم والتجزئة والمصارف وغيرها في معرض أسبوع جيتكس.

كما ستقدم إبسون عرضاً حياً تسلط الضوء من خلاله على مزايا طابعات الحبر النفاث مقارنة بتقنية طباعة الليزر، فبالإضافة إلى إطلاقها لمنتجاتها الجديدة فإن إبسون ستستثمر فرصة حضورها في جيتكس للترويج لهذا النوع من الطابعات.

وستعرض إبسون طابعتها الجديدة ((WorkForce Pro WF-C8690DWF A3، كما ستطلق للمرة الأولى في المنطقة جهاز العرض الضوئي Lightscene EV-100، وطابعتها الجديدة SureColor SC-T5100 التي توفر ميزة طباعة الرسوم التقنية والهندسية (كاد).

وقال جيسون وايلي، مدير مبيعات شركة إبسون الشرق الأوسط: «يعتبر أسبوع جيتكس فرصة مميزة لنا لنعرض من خلاله للشركات المختلفة في المنطقة مزايا طابعات الحبر النفاث مقارنة بالليزر، حيث بإمكانهم الاستفادة من توفير في الطاقة يصل إلى 96%، واستهلاك أقل لقطع الغيار ما يعني مخلفات أقل بنسبة تصل إلى 99%، وكذلك فإن طابعات الحبر النفاث تمتاز بتكلفة أقل بنسبة 50% ما يجعل من هذه الطابعات خياراً مثالياً صديقاً للبيئة وللشركات».