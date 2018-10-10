التكنولوجيا توفر ٢٥ ٪ من تكاليف التشغيل والطاقة

نوهت «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق»، بضرورة اعتماد ممارسات التكنولوجيا الحديثة لتحقيق وفورات كبيرة في تكاليف تشغيل المباني وإدارة المرافق، في دفعة قوية باتجاه مواكبة التوجهات الحالية الملحة لتوظيف التكنولوجيا والحلول الذكية في قطاع إدارة المرافق. وجاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الجمعية أخيراً في الكويت تحت عنوان «مستقبل التكنولوجيا في قطاع إدارة المرافق»، برعاية شركة «المتحدة لإدارة المرافق». ووفق دراسة أجرتها الجمعية، فإن توظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة يؤدي إلى تحقيق وفورات بنسبة 20 إلى 25 % في تكاليف التشغيل، وتخفيض تكلفة الطاقة بنسبة 25 إلى 30 %. وإدارة المرافق المعززة بالحاسوب وأنظمة إدارة المباني والاتصالات المتنقلة من أهم التقنيات التي تؤدي إلى تقليص حجم العمل وزيادة كفاءة الفنيين. دبي - البيان

دراسة