انتعاش قطاع البناء في أبوظبي

المصدر: دبي- البيان

ذكرت «ميد»، أن قطاع البناء في أبوظبي شهد زخماً كبيراً خلال الأشهر الماضية، بفعل حزمة التحفيز الاقتصادي التي تمت الموافقة عليها في يونيو الماضي، مما أدى إلى طفرة في عقود المشاريع.

وأضافت المجلة إن قطاع البناء في أبوظبي حصل على دفعة قوية في يونيو عندما وافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 50 مليار درهم.

وأدى النشاط في قطاع البناء في الأشهر الأربعة الماضية إلى تعزيز آمال الشركات، التي تنافست على مشاريع بـ 4.9 مليارات دولار العام الماضي.