«تريند مايكرو» تطرح منهجية جديدة للأمن الإلكتروني

المصدر: ■ دبي - البيان

أعلنت «تريند مايكرو إنكوربوريتد»، المتخصصة في مجال برمجيات وحلول الأمن، عن استعداداتها لطرح منهجية جديدة للأمن الإلكتروني تحت عنوان «تأمين التحول الرقمي» وذلك خلال مشاركتها في فعاليات «جيتكس 2018»، على أن تتولى الشركة الرعاية الرسمية للمؤتمرات المعنية بقطاع الطاقة. وبشكل مباشر، ستستعرض هذه المؤتمرات حالات مدروسة من كبار مزوّدي حلول الطاقة حول الآلية التي اعتمدوها في التنفيذ والاستفادة من التقنيات الجديدة في الشركة.

وقال الدكتور معتز بن علي، نائب رئيس «تريند مايكرو» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «ينصبّ تركيزنا على تأمين التحول الرقمي، بينما نواصل الابتكار لتمكين هذه الرؤية. وتم تحويل شركات شركائنا وعملائنا عبر تقنيات جديدة ساهمت في تعزيز اتصالنا بأساليب لم تكن ممكنة من قبل. ويتيح «جيتكس» لنا منصة نستعرض من خلالها السبل التي يمكننا تقديمها لمساعدة هؤلاء الشركاء والعملاء على تأمين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات من قراصنة الإنترنت الذين يهددون مؤسساتهم، مع توفير الرؤية التي لطالما سعت إليها معظم الشركات عند إدارة متطلبات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالبيئة المعقدة للأعمال».

وتعتمد منهجية «تريند مايكرو» على أساليب مثبتة الفاعلية تتخطى حدود الأدوات والتوجهات الإلكترونية الراهنة نحو السرعة في تحديد البيانات السليمة والتهديدات المعروفة.