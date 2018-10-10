عروض حصرية لعملاء «أبوظبي التجاري» في «جزيرة ياس»

المصدر: أبوظبي-البيان

أعلن بنك أبوظبي التجاري وجزيرة ياس، عن مجموعة جديدة من العروض الحصرية لعملاء بنك أبوظبي التجاري الذين يزورون مدن الجزيرة الترفيهية الفريدة.

وكانت الشراكة التي تجمع الطرفين قد انطلقت في عام 2016، وتشمل عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، كما تضم الآن عالم وارنر براذرز أبوظبي الذي فتح أبوابه أمام الزوار مؤخراً، بالإضافة إلى عدد من مشاريع جزيرة ياس المرتقب افتتاحها.

وبإمكان حاملي بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر من بنك أبوظبي التجاري الاستمتاع بمجموعة من المزايا الاستثنائية والاستفادة من عروض عديدة في أبرز المدن الترفيهية في المنطقة والتي توفر لضيوفها تجارب فريدة من نوعها.

وسيستفيد حاملو البطاقات من خصومات على مدار العام بنسبة 15% على تذاكر الدخول اليومية والبطاقات السنوية والمنتجات في مدن جزيرة ياس الترفيهية الثلاث، بالإضافة إلى خصم بنسبة 10% على الأطعمة والمشروبات.

سينتقل ضيوف المدينة الترفيهية الأحدث على جزيرة ياس، عالم وارنر براذرز أبوظبي، إلى ست مناطق ترفيهية مستوحاة من دي سي سوبر هيروز ووارنر براذرز أنيميشن في تجربة لا تنسى مع 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً عائلياً وعروضاً حية. وبإمكان عشاق الإثارة الاستمتاع بتجربة حماسية في عالم فيراري أبوظبي، التي تضم 37 مرفقاً ولعبة مشوقة، بما في ذلك فورمولا روسّا، الأفعوانية الأسرع في العالم. ويمكن للضيوف قضاء يوم ممتع في ياس ووتروورلد أبوظبي مع أكثر من 40 لعبة ومنزلقة ومرفقاً ترفيهياً في مغامرة مائية لا مثيل لها مع العائلة.

قال عبد الشكيل، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك: «نحن سعداء للاستمرار في تقديم عروض متميزة لجميع عملائنا. يؤكد هذا التعاون على التزامنا بتوفير مزايا قيمة لعملائنا وعروض استثنائية تمنحهم لحظات لا تنسى مع أصدقائهم وأسرهم خلال فترة زيارتهم في جزيرة ياس».

قال أوليفر غاريلد، الرئيس التنفيذي لشركة فرح إكسبيرينسز، المسؤولة عن إدارة وتشغيل المدن الترفيهية في جزيرة ياس: «تعكس هذه الشراكة التزام جزيرة ياس بتقديم تجربة ترفيهية عائلية هي الأفضل على الإطلاق، متطلعين لاستقبال ضيوف بنك أبوظبي التجاري في مدننا الترفيهية الفريدة من نوعها، للاستمتاع بتجربة لا مثيل لها».