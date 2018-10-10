«مرجان» تستعرض الفرص الاستثمارية في رأس الخيمة بمعرض ميونيخ

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

تسلط «مرجان»، المطور الرئيس لعقارات التملك الحر في رأس الخيمة، الضوء على الفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها الإمارة ضمن قطاعات التطوير العقاري والضيافة وتجارة التجزئة، وذلك خلال مشاركتها في معرض ميونخ للعقارات الذي تختتم فعالياته اليوم.

وقال المهندس عبدالله العبدولي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»: شهد الإعلان عن إطلاق عمليات «مرجان» كمطور رئيس لعقارات التملك الحر في رأس الخيمة استجابة قوية وإيجابية. ونركز على استقطاب أصحاب الثروات الكبيرة القادرين على المساهمة بدور إيجابي في دعم مشاريع البنى التحتية الضخمة في رأس الخيمة. وبدورها توفر «جزيرة المرجان» فرصاً مميزة نثق بأنها ستحظى باهتمام المستثمرين الألمان والأوروبيين عموماً.