«حكومة عجمان» تستقبل زوار «جيتكس» بمفاجآت ومبادرات تقنية

المصدر: عجمان - البيان

أكملت حكومة عجمان استعداداتها للمشاركة في أسبوع جيتكس للتقنية، وتشارك فيه 10 جهات ضمن منصة حكومة عجمان، هي: الحكومة الرقمية، دائرة البلدية والتخطيط، دائرة المالية، دائرة التنمية الاقتصادية، غرفة تجارة وصناعة عجمان، القيادة العامة لشرطة عجمان، دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، دائرة الميناء والجمارك، مؤسسة المواصلات العامة، ودائرة التنمية السياحية.

وكشفت عهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية، أن حكومة عجمان تعد الجمهور بمفاجآت تقنية خلال مشاركتها في المعرض، حيث ستطلق عدد من المبادرات والخدمات والحلول التقنية الجديدة التي ستسهم في تحقيق السعادة للمواطنين والمقيمين". وأكّد علي عيسى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، أن الدائرة تعتزم إطلاق «الخريطة الاستثمارية» التفاعلية وخدمة «رخصتك في دقائق» وتطبيق «عين الدائرة» الذكي.

وكشف سالم السويدي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن الدائرة ستستعرض خدمة «الوساطة الذكية» وتطبيق «تدوير وتطوير». وأكد مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية :"سيحظى زوار المنصة بفرصة الاطلاع نظام التخطيط المالي الذكي". وكشف صالح الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية ، أن الدائرة ستقوم بإطلاق برنامج «تجربة السائح» ومشروع الربط الإلكتروني مع أنظمة PMS. وأعلن يافع الفرج مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن الدائرة تعتزم إطلاق الخارطة العقارية الإلكترونية.