«تنظيم الاتصالات» تستعرض «مبروك ما ياك» في البحرين

المصدر: دبي - البيان

اختتمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، مشاركتها المتميزة في أعمال منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية، عرضت خلالها جانباً من مسيرة التحول نحو الخدمات الذكية التكاملية، مع تسليط الضوء على خدمة مبروك ما ياك باعتبارها مثالاً على ذلك، حيث تختصر رحلة إنجاز وثائق المواليد المواطنين من سبع زيارات إلى زيارة واحدة.

جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة بإحدى جلسات منتدى البحرين للحكومة الإلكترونية 2018، والذي انعقد خلال يومي 7 و8 أكتوبر الجاري، بحضور أكثر من 400 من المختصين في قطاع تقنية المعلومات.

وأوضح سالم الحوسني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية، بالإنابة أن رحلة المتعامل في خدمة «مبروك ما ياك» تبدأ برسالة نصية قصيرة على هاتفه المتحرك تحتوي على رابط لتعبئة الطلب إلكترونياً، ويتم تدقيق البيانات بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ثم تجري تعبئة الطلب عبر بوابة الدخول الذكي، وتُسدد الرسوم عبر الإنترنت بعد الدخول إلى بوابة خدمة «مبروك ما ياك» وتحميل الوثائق ذات الصلة، ثم يستلم مقدم الطلب وثائق المولود الجديد، وهي شهادة الميلاد وخلاصة القيد وبطاقة الهوية وجواز السفر.

وأضاف إنه خلال المئة يوم الأولى من إطلاق الخدمة نجحت في إنجاز أوراق أكثر من 4 آلاف مولود جديد في 25 مستشفى. وتوقع أن يتزايد الإقبال عليها بمرور الزمن.

مزايا الخدمة

من مزايا خدمة مبروك ما ياك أنها توفر سنوياً 25 ألف ساعة يقضيها الأب مع عائلته، و3 ملايين درهم من وقود السيارات، وتضيف ما قيمته 60 مليون درهم من وقت العمل المنتج، وتحمي 300 شجرة من القطع من خلال عدم الحاجة لاستخدام الأوراق.