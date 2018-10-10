«كرينز توداي»: قوة سوق الإنشاءات في الإمارات تستقطب شركات الرافعات

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت مجلة «كرينز توداي ماجازين» الأميركية الشهيرة المتخصصة في أخبار الرافعات أن قوة سوق الإنشاءات وحركة المعمار في دولة الإمارات جعلتاها تستقطب كبريات الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع الرافعات.

ونشرت المجلة أمس تقريراً عن سوق الرافعات في منطقة الخليج، وفي الإمارات بصفة خاصة. وأوضح التقرير أن شركات تصنيع الرافعات العالمية تستهدف الإمارات وتوليها اهتماماً خاصاً، في ظل ارتفاع الطلب المحلي على الرافعات، نتيجة ازدهار حركة الإنشاءات في الدولة.

واستشهد التقرير على ذلك بشركة «إن إف تي» لتصنيع الرافعات البرجية، والتي تؤجر 208 رافعات برجية بين أبوظبي، دبي، والشارقة، بخلاف الرافعات المستأجرة. وقد وردت الشركة 15 رافعة برجية لمشروع «ريم مول» في جزيرة «الريم» بأبوظبي، منها الرافعة العملاقة «إم دي 1100» والتي تستطيع رفع ما يصل إلى 40 طناً.

كما زودت شركة «ليبهير» الألمانية شركة «إعمار العقارية» بعدد 18 رافعة برجية عملاقة لتنفيذ مشروعها الجديد «دبي هيلز مول».

وتناول التقرير أيضاً شركة «رايموندي» والذي وفرت 10 رافعات برجية لثلاثة مشروعات إنشائية مختلفة في دبي، منها رافعتان «إم آر تي 111» تعملان في مشروع «الريفييرا» السكني في «ميدان» بدبي، والذي تتولى شركة «عزيزي للتطوير العقاري» تنفيذه.

واختتم التقرير بالإشارة إلى معرض «إكسبو 2020 دبي»، فذكر أن «إن إف تي» وحدها زودت موقع مشروع المعرض بعدد 45 رافعة الآن، إلى جانب 11 رافعة في قرية «إكسبو» والتي يسكن بها أعضاء الوفود المشاركة بالمعرض خلال فترة تنظيمه.