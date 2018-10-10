545 مليوناً مبيعات «أرادَ» في «سيتي سكيب»

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت شركة أرادَ أنّ إجمالي مبيعاتها خلال معرض سيتي سكيب العالميّ للعقارات في دبي وصل إلى 545 مليون درهم، وقد باع المطوّر، الذي يقوم بتشييد مجتمعين عصريين متكاملين في إمارة الشارقة، 652 وحدة سكنيّة خلال الفعالية، وبزيادة قدرها 42٪ على أداء الشركة خلال 2017.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ: «نعتبر هذه النتائج الاستثنائيّة بمثابة «منحٍ للثقة» ضمن قطاع العقارات الإماراتي بشكل عام، وعلى مستوى إمارة الشارقة بشكل خاص، إذ تأتي هذه المنجزات نتيجة طبيعيّة للجهود الاستثنائيّة التي بذلناها لرفد سوق العقارات بمجتمعاتٍ متكاملة تجمع بين مزايا الأسعار المنافسة والمرافق المتطوّرة والتصاميم». وأضاف: «تمثّل هذه الأرقام ترجمة فعليّة على أرض الواقع للرؤية الراسخة التي وضعناها عندما أطلقنا مشروع الجادة».