توقّع نشاط الاكتتابات الأولية بالإمارات مطلع 2019

المصدر: دبي - عمرو عادل

توقّعت المجموعة المالية «هيرميس» نشاط الاكتتابات الأولية في الإمارات مطلع 2019 وأن تشهد الأسواق المالية المحلية زيادة في إدراجات أسهم الشركات بما ينعش زخم السيولة. وقال محمد فهمي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة أمس: نتوقع أن تشهد الأسواق المالية الإماراتية نشاطاً قوياً للطروحات الأولية وأن صفقات الاكتتابات المرتقبة تبدو واعدة حيث تخطط عدة شركات لطرح أسهمها للاكتتاب العام في التوقيت المناسب. وأضاف أن الأسواق المالية بحاجة إلى طرحين إلى 3 طروحات بين 200 إلى 300 مليون دولار قبل إتمام طرح من الحجم الكبير.