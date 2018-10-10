«معرض دبي للهليكوبتر» يشهد إطلاق جوائز تكريم التميز

المصدر: دبي- البيان

تشهد الدورة السابعة من «معرض دبي للهليكوبتر» والمقرر إقامتها في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر المقبل في الجناح الملكي بـ «مطار آل مكتوم الدولي» الواقع في منطقة «دبي الجنوب» إطلاق جوائز الطيران المروحي بهدف تكريم إنجازات وابتكارات المؤسسات الرائدة في هذا المجال والتي أسهمت بشكل كبير في دعم وتطوير هذا القطاع.

وسيتم خلال معرضي «تكنولوجيا وعمليات المروحيات» و«الأمن العسكري والوطني»، اللذين يقامان على مدى 3 أيام، توزيع مجموعتين منفصلتين من الجوائز ضمن مختلف الفئات.

وسيتم خلال حفل جوائز «معرض دبي للهليكوبتر» تكريم الإنجازات والإسهامات المتميزة للمؤسسات العاملة في مجالات تطوير مراكز الصيانة والفحص والإصلاح؛ والقيادة والتحكم والاتصالات والحوسبة والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع .

والدفاع السيبراني وقدرات الحرب الإلكترونية؛ وبرامج الأمن الوطني الشاملة؛ وتقنيات الإقلاع والهبوط العمودي المستقبلية والأنظمة غير المأهولة؛ والطائرات المروحية متعددة المهام لأغراض البحث المشترك وعمليات الإنقاذ، وتطوير بنية تحتية متكاملة لمهابط الطائرات المروحية لتلبية متطلبات معرض إكسبو 2020 وما بعده.