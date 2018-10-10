«قمة دبي البحرية» تستعرض أفضل الممارسات والحلول

المصدر: دبي - البيان

أتمّت «سلطة مدينة دبي الملاحية» كل الاستعدادات لاستضافة «قمة دبي البحرية 2018» في 28 أكتوبر المقبل في سبيل توطيد قنوات التواصل بين الرواد الدوليين ومناقشة أفضل الممارسات الدولية والحلول المبتكرة في القطاع البحري العالمي، وفق دعائم قوامها الابتكار والمعرفة والعمل المشترك.

وتكتسب القمة المرتقبة أهمية استراتيجية كونها منصة مثالية للاستفادة من التجربة الريادية التي تقودها إمارة دبي باعتبارها واحدة من الخمسة الأفضل عالمياً في «مؤشر تطوير مركز الشحن الدولي» وأحد أبرز خمسة تجمعات بحرية من حيث التنافسية والجاذبية في العالم في ضوء الفرص والتحديات الكبيرة التي يشهدها القطاع البحري العالمي حالياً.

وأوضح عامر علي المدير التنفيذي لـ «سلطة مدينة دبي الملاحية» أن استضافة «قمة دبي البحرية 2018» تعكس الدور المحوري الذي تقوم به دبي على صعيد توطيد أطر التعاون الدولي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الحالية والناشئة، وفق أسس محددة قوامها الابتكار التكنولوجي والبحري تماشياً مع الجهود الرامية إلى تعزيز استدامة وقدرة القطاع البحري على تلبية متطلبات القرن الحادي والعشرين.