غرفة أبوظبي تستقطب الجهات الحكومية في معرض الفرانشايز

المصدر: أبوظبي - وام

نجحت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في استقطاب عدد من الجهات الحكومية على مستوى الإمارات، وذلك للمشاركة في الدورة السادسة من معرض الفرانشايز العالمي الذي تقام فعالياته يومي 16 و17 أكتوبر الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

يحظى المعرض هذا العام بمشاركة جهات حكومية مهمة مثل وزارة الاقتصاد، ممثلة بالبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع إلى جانب نخبة من المختصين والخبراء من القطاعات التجارية والاقتصادية، والعلامات التجارية الكبرى من داخل الدولة وخارجها.

وأكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، أن استقطاب الجهات الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي يعكس السمعة الاستراتيجية التي بات معرض الفرانشايز العالمي يتمتع بها اليوم في المنطقة، وهو ما يدعم بالتالي خطط غرفة أبوظبي المستمرة لجذب الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية وتوفير منصة تفاعلية تسهم في توسعة نطاق أعمالهم واستثماراتهم.

وقال إن الإنجازات التي حققتها الإمارات في مجال «الفرانشايز» ساهمت بلا شك في تعزيز زيادة إقبال الشركات على هذا القطاع بالتحديد.

من جهته، قال عبدالله الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع «تأتي مشاركة صندوق خليفة في معرض الفرانشايز في إطار حرصه على دعم ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب المواطن لتأسيس المشاريع الخاصة بهم، ويشكل المعرض فرصة لعدد من المشاريع الممولة والمدعومة من الصندوق للتعريف بها إقليمياً وعالمياً، بالإضافة إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النمو المستدام والمساهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات».