وكالة الطاقة تطالب «أوبك» بزيادة الإنتاج

المصدر: القاهرة - د ب ا

وجّهت الوكالة الدولية للطاقة أمس نداءً مباشراً إلى منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وطالبتها بزيادة الإنتاج، وحذرت من أن ارتفاع الأسعار يلحق أضراراً بالاقتصاد العالمي.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة القول اليوم: «علينا أن ندرك جميعاً الوضع المحفوف بالمخاطر، أسواق النفط تدخل المنطقة الحمراء... علينا أن نحاول تهدئة الأسواق معاً، لأنه ربما تكون هناك أخبار سيئة للمستهلكين والمستوردين اليوم، إلا أنني أعتقد أنه ربما تكون هناك أخبار سيئة للمنتجين غداً».

وحذّرت الوكالة الأسبوع الماضي من أن ارتفاع أسعار الخام قد يؤدي إلى تراجع الطلب في بعض الدول الأسرع نمواً حول العالم، إلا إذا قام المنتجون باتخاذ خطوات لزيادة الإمدادات.

وقال: «إذا لم تكن هناك تحركات كبيرة من كبار المنتجين، فإن الربع الأخير من هذا العام سيحمل تحديات كبيرة جداً جداً».

وأشارت الوكالة إلى أن الجزء الأكبر من المسؤولية يقع على عاتق السعودية، لكون معظم بقية الدول الأعضاء في «أوبك» تنتج بكامل طاقتها أو تقترب منها.

وتأتي التحذيرات بعدما ارتفعت أسعار النفط الخام بـ20% منذ أغسطس.