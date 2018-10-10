إطلاق حملة ترويجية في المغرب لجذب السياح الخليجيين

المصدر: أبوظبي - البيان

يستعد المكتب الإقليمي الوطني المغربي للسياحة في أبوظبي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا بالشراكة مع شركة «نيرفانا للسفر والسياحة» لإطلاق الحملة الترويجية تحت شعار «يوغو موروكو 2018»، للسنة الثانية على التوالي في مدينتي الدار البيضاء ومراكش بالمملكة المغربية خلال الفترة من 14 إلى 19 أكتوبر الجاري.

ويشارك في هذه الحملة أكثر من 50 وكيل سفر من الإمارات والسعودية والكويت وسلطنة عمان ومصر والأردن والهند لتعزيز السياحة العائلية في المملكة المغربية خلال الموسم المقبل.

وأعرب محمد صادق شاكر مدير المكتب الإقليمي عن سعادته بإطلاق هذه الحملة الترويجية «والتي سوف تسفر عن زيادة كبيرة متوقعة في عدد المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي لقضاء العطلات في المغرب».