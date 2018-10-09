قصة تسعينية سافرت لوحدها من الهند إلى أميركا على"الاتحاد للطيران"

المصدر: البيان الإلكتروني

نظمت مطارات أبوظبي الأسبوع الماضي فعالية خاصة احتفاءً بـ"أسبوع خدمة العملاء" الذي انطلق في الأول من شهر أكتوبر الجاري واستمر لمدة خمسة أيام، وذلك تقديراً للدور الهام الذي تلعبه مراكز خدمة العملاء وموظفيها في ضمان تحقيق أعلى معايير التميز لإسعاد المسافرين عند استخدامهم مرافق مطار أبوظبي الدولي.

وشملت الفعالية تناوب عدد من أعضاء فريق الإدارة العليا في مطارات أبوظبي على تولي مهام موظفي خدمة العملاء في المطار لنحو ساعة تقريباً إلى جانب زملائهم لخدمة المسافرين، من بينهم الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، والرئيس التنفيذي المفوض، والرئيس التنفيذي التجاري.

ضيفة خاصة

كان بضيافة الاتحاد للطيرات ضيفة خاصة تبلغ من العمر 94 عاماً متجهة من مدينة أحمد آباد الهندية إلى نيويورك؛ حيث قام ابنها بإرسالة رسالة بسيطة يوصي فيها طاقم الضيافة الجوية بالاهتمام بوالدته المسنة، تشاندراكالا شاه التي كانت تسافر لوحدها مع الاتحاد للطيران.

وفي رحلة عودتها من نيويورك إلى أحمد آباد بتاريخ 26 سبتمبر الماضي، فوجئت السيدة شاه بأن الاتحاد للطيران أعدّت لها رحلة مليئة بالمفاجآت السارة، بدأت منذ لحظة دخولها مطار جي أف كينيدي في نيويورك ولم تنته بصعودها على متن رحلة أحمد آباد من أبوظبي.

وترك الابن، السيد بهارات، رقم هاتفه المخصص لرسائل الواتس آب في ذيل رسالته في حال اقتضت الحاجة للاتصال به، ليفاجأ بعد ساعات قليلة برسالة صغيرة تطمئنه عن والدته مرفقة مع صورة لها يحيط بها مدير المقصورة شاين غوميز، وإيفا جوزفينا كورتسكو.

وقال برايان تومبسون الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "يعكس احتفالنا بأسبوع خدمة العملاء تقديرنا لأهمية الدور الذي يقوم به موظفو خدمة العملاء في تقديم صورة إيجابية عن عملنا من اللحظة التي يصل فيها المسافرون وحتى مغادراتهم، فهم يقومون بدورٍ مميز في تلبية احتياجات المسافرين بإيجابية وسعادة، إلى جانب حرصهم على تجسيد أصول الضيافة العربية والإماراتية الأصيلة".