60 ألف زائر لمعرض «الساعات والمجوهرات» في إكسبو الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

استقطب «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» نحو 60 ألف زائر في دورته الـ45 التي اختتمت فعالياتها في مركز إكسبو الشارقة أول من أمس.

وأجمع معظم العارضين والتجار وعدد كبير من الزوار الذين تم استطلاع آرائهم حول نسخة المعرض الخريفية لعام 2018، أنها من أنجح الدورات على الإطلاق وأكثرها تميزاً وتجديداً وتنوعاً على جميع المستويات، سواء على صعيد الديكورات وحجم المشاركة وتشكيلة المعروضات.

وأعرب سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، عن سعادته بنجاح جهود المركز في تنظيم دورة جديدة من معرض الساعات والمجوهرات، حظيت بإشادة وثناء الشركات الدولية والعلامات التجارية المشاركة في الحدث، ونالت استحسان ورضا الزوار، على مستوى التنظيم والخدمات والديكورات والتسهيلات والتسويق والترويج وفي إسعاد المتعاملين.

من ناحيته، قال سلطان شطاف مدير التسويق وتطوير الأعمال في إكسبو الشارقة المنسق العام لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، إن المركز نجح مجدداً في تثبيت أهمية ومكانة هذا المعرض واحداً من أهم وأبرز الفعاليات التي تُعزز سوق المنتجات الفاخرة في الإمارات وتسهم في نمو مبيعات الساعات والمجوهرات.