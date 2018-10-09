«محمد بن راشد للإسكان» تدعو الشركات للمشاركة في «ديكوبيلد»

المصدر: دبي - البيان

دعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، المنشآت العاملة في قطاع الهندسة والمقاولات ومواد البناء إلى المشاركة في فعاليات معرض الإسكان ومواد البناء والديكور والاستشارات الهندسية «ديكوبيلد 2018» الذي تنظمه للعام الثاني على التوالي خلال الفترة 7-10 نوفمبر المقبل.

وحثت المؤسسة الشركات العاملة في مجال مواد البناء والإنشاء والمقاولات والاستشارات الهندسية والأثاث والمفروشات والألمنيوم والزجاج وإدارة المشاريع، بالإضافة إلى البنوك وشركات خدمات التمويل العقاري والمؤسسات الحكومية المعنية بالإسكان، إلى جانب استشاريي التصميم الداخلي ومقاولي الزارعة والحدائق وأحواض السباحة، على المشاركة الفاعلة في دورة «ديكوبيلد»التي ستقام على مدى 4 أيام في «قاعة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان» بمنطقة الورقاء 4 بدبي.

ويأتي تنظيم «ديكوبيلد» في دورته الثانية ضمن مبادرات المؤسسة الرامية إلى تحقيق الاستقرار السكني، وسعيها الحثيث لإسعاد المواطنين وتحسين جودة حياتهم من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يهدف المعرض لجمع هيئات ومؤسسات قطاع الإسكان والمنشآت العاملة في القطاع العقاري والشركات المرتبطة بهذا المجال تحت سقف واحد.

وتعقد هذه الدورة التي تنظمها المؤسسة برعاية من برنامج الشيخ زايد للإسكان وبلدية دبي ودائرة التنمية الاقتصادية - دبي ودائرة الإسكان في حكومة الشارقة وبلدية الشارقة وجمعية المهندسين في الدولة وبدعم من غرفة تجارة وصناعة دبي، إلى جانب كل من مؤسسة دبي للإعلام وأبوظبي للإعلام كراعاة إعلاميين، وبحضور العديد من الدوائر والجهات الحكومية من مختلف إمارات الدولة.

وقال سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إن «ديكوبيلد» سيوفر للمشاركين فيه فرصاً ضخمة وفريدة للالتقاء مع زوار المعرض الساعين لبناء مشاريعهم السكنية والتجارية وتوقيع العقود وتوسيع نطاق الأعمال ومصادر التزود بكل احتياجات المشاريع العقارية.

ودعا قرقاش الشركات إلى المسارعة لحجز المساحة المناسبة لها في «ديكوبيلد 2018» بما يضمن لها المباشرة في التحضير لتحقيق أفضل مشاركة في المعرض، مشيراً إلى أن المعرض يشكل مناسبة تهدف من خلالها المؤسسة إلى استغلال الإمكانات الضخمة التي توفرها أسواق الإمارات لقطاع مواد البناء والتشييد.