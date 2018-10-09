21.8 ملياراً استقطبتها دبي في 9 أشهر

المصدر: دبي - بشار باغ

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، افتتح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أمس، «أسبوع دبي للاستثمار 2018».

والذي تنظمه «مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار»، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، تحت شعار «الاستثمار في تحولات المستقبل»، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، لمناقشة آفاق تعزيز الشراكات المحلية والدولية في رسم ملامح مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات الابتكار والتطوير والمعرفة.

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