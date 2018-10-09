تأجيل محتمل في صفقة طيران الإمارات بشأن إيرباص إيه 380

المصدر: دبي - أشرف رفيق

نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر أن طلب طيران الإمارات مؤخراً لشراء طائرات إيه 380 من إيرباص ربما يؤجل بسبب محادثات حول المحركات التي ستشغل الطائرات، ما قد يعطل الصفقة التي تعد حيوية لإنقاذ خط إنتاج الطائرة العملاقة.

وأضافت المصادر أن صفقة قيمتها 16 مليار دولار لشراء مزيد من طائرات إيه 380 العملاقة من إيرباص يحتمل أن تتأخر، حيث تتفاوض طيران الإمارات حالياً مع شركة رولز رويس حول أسعار المحركات واستهلاكها للوقود، كما تعتبر طيران الإمارات أن تلك المحركات لا تفي بمعايير الأداء التي تريدها، وفق ما قالته المصادر. لم تحدد الشركتان الموعد الأقصى لتسليم المحركات، ما يمكن أن يؤجل تسليم أول محركات إلى 2020، ويهدد الصفقة بالكامل.

بادرت طيران الإمارات بإنقاذ خط إنتاج إيرباص إيه 380 في يناير بطلبها الشراء، بعد أخذ ورد طويل لمدة أشهر. وتمثل طيران الإمارات نصف طلبات شراء طائرات إيرباص إيه 380، واتجهت إلى شركة رولز رويس لشراء المحركات التي ستشغل الطائرة، بعد سنوات قليلة من استخدام محركات من إنتاج تحالف بين جنرال إلكتريك وبرات أند ويتني في أول دفعة من تلك الطائرات.

ويعتبر هذا التحالف لإنتاج المحركات هو المنافس الوحيد لإنتاج محركات إيرباص إيه 380، لكنه توقف عن الإنتاج لأنه لم يتلق طلبات شراء لسنوات، وتحول اهتمامه إلى برامج أخرى، وفق ما قالته المصادر.