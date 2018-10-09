«أراضي دبي» تطلق خدمة صحيفة الحالة الإيجارية

المصدر: دبي - البيان

أطلق مركز فض المنازعات الإيجارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، خدمة «صحيفة الحالة الإيجارية» لتعزيز الثقة بين المؤجرين والمستأجرين، والحد من المنازعات التي قد تنشأ بينهما. وتعد الخدمة الجديدة الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وأوضحت الدائرة، أنه بإمكان المتعاملين تنزيل تطبيق مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، ومنه الضغط على أيقونة «صحيفة الحالة الإيجارية»، لتظهر بعدها ثلاثة خيارات، وهي: الاستعلام عن المستأجر، والاستعلام عن المؤجر، والاستعلام عن حالة الطلب. كما يتيح التطبيق للمستخدم التعرف على أحكام الإيجارات الصادرة ضده أو ضد من سيؤجر له أو من يستأجر منه.

بدائل ميسرة

قال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: إن إعلان المركز عن استحداث صحيفة الحالة الإيجارية، يأتي ترجمة لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إيجاد منظومة عمل متميزة ترتقي بدبي عالمياً.

إضافة إلى إيجاد بدائل ميسرة ومريحة وسريعة للمجتمع. وأضاف إن دبي بمختلف مؤسساتها الإدارية والقانونية والقضائية تركز على إرساء بيئة عصرية متقدمة يشعر الجميع فيها بالأمن والاستقرار على أنفسهم وأموالهم، وتساهم الخدمة الجديدة في تسهيل تعاملات المؤجرين والمستأجرين.

حل مثالي

ومن جانبه أثنى هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، على هذه الخطوة التي وصفها بأنها الحل الأمثل لمعالجة الخلل في التخلف عن سداد القيمة الإيجارية التي قد تعاني منها شركات إدارة العقارات.

وأضاف: «اعتدنا من مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي إيجاد الحلول الاستباقية والعلاجية التي ترسي بيئة آمنة يعود نفعها على جميع الأطراف، وتحافظ على سمعة دبي كمدينة سعيدة ومقصداً مثالياً للعيش والاستثمار».

وتعكس الخطوة الأخيرة حرص المركز على توظيف الذكاء الاصطناعي وتقنية «بلوك تشين»، بما يدعم توجهات القيادة الرشيدة لتسجيل السبق العالمي في القطاعات كافة، وجعل دبي مدينة قادرة على استشراف آفاق المستقبل، من خلال إعادة صياغة مفهوم عمل الجهات الحكومية، لتتجاوز مدن العالم بواقع عشر سنوات، تنفيذاً لمبادرة «دبي X10».

الحفاظ على السرية

أشار القاضي عبدالقادر موسى رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى فوائد عدة تتيحها الخدمة؛ فمن جهة يمكن للمتعامل الاستعلام عما إذا كانت هناك أحكام إيجارية صادرة ضده أو غير ذلك، فيتجنب تعرضه للتنفيذ المفاجئ عليه من ضبطه وإحضاره، أو ربما منعه من السفر أو الحجز على حساباته وممتلكاته.

ومن جهة أخرى، تسمح للمؤجر الاستعلام عن الشخص، وما إذا صدرت أحكام إيجارية بحقه سابقاً، ليتخذ قرار التعاقد بناء على معلومات مؤكدة. كما يمكن للمستأجر الاستعلام عن المؤجر الذي سيستأجر منه، وما إذا كان من معتادي إثارة المشاكل القضائية مع المستأجرين.

وأكد أنه يتم تقديم هذه البيانات من دون مخالفة قوانين الحفاظ على السرية، حيث توفر الخدمة المعلومات وفق آليات خضعت للمراجعة الدقيقة، علماً أن الخدمة متاحة للاستعلام عن الأفراد والشركات على حد سواء.

لافتاً إلى أن عدد قضايا المنازعات في تناقص مستمر، وهذه الخدمة التي أطلقناها تدعم نجاح رسالتنا وتحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها المركز. ومن المؤكد أن هذه المبادرات ستسهم في ترسيخ البيئة العقارية الشفافة والآمنة، لدعم خطة دبي 2021 لترسيخ مكانة دبي، لتظل الوجهة الأمثل للعيش والعمل والزيارة والاستثمار.

الخدمة تحمي السوق من الاحتيال

قال عبدالقادر موسى، إن الخدمة الجديدة تأتي في إطار حرصنا على المزيد من الوضوح والشفافية في سوق الإيجارات وبغية الحد من النزاعات الإيجارية.

وأوضح أن تطوير هذه الخدمة يأتي بعد رصد حالات كثيرة يلجأ فيها بعض الأشخاص لاستئجار الوحدات، وسداد القسط الأول من القيمة الإيجارية المتفق عليها، والتخلف عن سداد الباقي. وعند انتهاء العقد يستأجر الشخص ذاته مكاناً آخر، ويكرر الفعل في عقارات أخرى، ما يعرض المؤجرين لمغبّة النصب والإحتيال، ويمكن لشركات إدارة العقارات معرفة المعلومات الإيجارية للشخص الذي تعتزم التعاقد معه، وحماية السوق العقاري.