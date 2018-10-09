عمر العلماء: الذكاء الاصطناعي ركيزة مستقبل اقتصاد الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، أن قطاع البيانات سيسهم بدور اقتصادي هام يعادل النفط في مستقبل اقتصاد الإمارات.

وذلك نتيجة للاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ستكون أساساً للكثير من الأنشطة الحيوية لمجتمع المستقبل، مشيراً إلى أن تركيز دولة الإمارات على تعزيز الاستثمار في هذا القطاع الاقتصادي العالمي سريع التطور يأتي في إطار خططها للاحتفال بتصدير آخر برميل نفط بعد خمسين عاماً.

وقال العلماء: «حكومة الإمارات تواصل العمل لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المستقبلية في توظيف قطاع الذكاء الاصطناعي كمصدر أساسي لاقتصاد معرفي متنوع ومستدام عبر تطوير الممارسات المبتكرة والاستخدامات العلمية لأدوات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وتعزيز التعاون بين كافة الأطراف لتوظيفها في تطوير الخدمات الحكومية وأداء القطاع الخاص بما يسهم في الوصول إلى مستهدفات رؤية الإمارات 2021، وفي التأسيس للنموذج المستقبلي الخاص بمئوية الإمارات 2071».

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع لمجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية الذي استضافته مدينة عجمان برئاسة معالي عمر سلطان العلماء وبحضور نخبة من المسؤولين ومديري الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية.

الحضور

حضر الاجتماع كل من عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام مكتب دبي الذكية، والشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة، وعهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية، والشيخ المهندس محمد بن حمد الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والمهندس أحمد الصياح مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة.

وخالد سلطان الشامسي مدير عام دائرة الحكومة الذكية في أم القيوين، وحمد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ومحمد بن طليعة مساعد المدير العام لقطاع الخدمات الحكومية وقطاع الخدمات المؤسسية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

وعبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وعبدالله لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ويونس آل ناصر مساعد مدير عام مكتب مدينة دبي الذكية، المدير التنفيذي في مؤسسة بيانات دبي.

تنفيذ التوصيات

ناقش الاجتماع أبرز التحديات والتوصيات المقترحة لتوحيد معايير جمع وجرد البيانات من قبل لجنة البيانات ضمن المجلس، بما في ذلك تأهيل الكوادر البشرية وبناء قاعدة بيانات موحدة وتحديد معايير تصنيف البيانات وآلية تنسيق الجهود وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات عبر تأسيس فريق عمل مشترك.

وأكد المشاركون أيضاً ضرورة متابعة تنفيذ توصيات لجنة البيانات لتسريع عملية تطوير جمع البيانات لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية بهدف تعزيز موقع دولة الإمارات كمركز رائد للبيانات على مستوى المنطقة. واستعرض المشاركون توصيات الاجتماعات السابقة ونتائج تنظيم جلسات مخيم الذكاء الاصطناعي في مختلف الإمارات فضلاً عن برنامج الذكاء الاصطناعي والفعاليات والمبادرات الأخرى.

الأمن السيبراني

كما تضمن الاجتماع الرابع لمجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية التوصيات المقترحة لتطوير البنية التحتية في مجال الأمن السيبراني وإدارة المخاطر على مستوى دولة الإمارات بهدف مواكبة الجاهزية لمواجهة التحديات الإلكترونية الأمنية وتعزيز الوعي لدى كافة الجهات حول أهمية هذه الجوانب.

وشهد الاجتماع أيضاً عرضاً لمبادرة برنامج أبطال عجمان الرقميين والتي تعتبر المشروع الأول من نوعه في دولة الإمارات ويعد من أهم أولويات الحكومة الرقمية من حيث تأهيل وتطوير الموارد البشرية في الإمارة في مجال التقنيات الحديثة. وتركز هذه المبادرة على إدراج الذكاء الاصطناعي وعلوم الروبوت في المناهج الدراسية انطلاقاً من أكاديمية عجمان.

وتستهدف هذه المبادرة طلبة الأكاديمية من الصف السادس إلى الثاني عشر من أجل تعزيز مهاراتهم في استخدام التقنيات الحديثة، وإعداد الطلاب لدخول المنافسات المحلية والعالمية وتوجيههم نحو التخصصات والوظائف المستقبلية. ويضم البرنامج 4 مساقات هي الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والروبوتات والإلكترونيات.