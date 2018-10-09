«الحبتور سيتي» أفضل مشروع سكني فندقي في 2018

المصدر: دبي - البيان

فاز مجمع الحبتور سيتي بجائزة أفضل مشروع سكني/‏فندقي في إطار المسابقة العالمية لأفضل المشاريع لعام 2018 من تنظيم (ENR).

وتولّت لجنة تحكيم مستقلة مؤلفة من مهنيين متخصصين في المجالات المختلفة وذوي خبرة دولية واسعة، اختيار الفائزين عن أفضل المشاريع العالمية، وذلك استناداً إلى معايير عدة منها السلامة والابتكار والمساهمة في المجتمع العالمي.

وقال خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور: «يسرّني أن يحظى المجمع بالتقدير من قبل مؤسسة دولية مرموقة، فهو استثمار متميّز ووجهة بارزة في اللايف ستايل لا مثيل لها في مختلف أنحاء العالم. ويضع المجمع دبي على الخريطة العالمية كواحدة من الوجهات الاستثمارية البارزة عالمياً».