صندوق النقد: الإمارات تسجّل فائضاً مالياً حتى 2023

المصدر: دبي - البيان

توقع تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن تكون المؤشرات المالية للإمارات إيجابية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأن تسجل الإمارات فائضاً مالياً في العام الجاري بنسبة 0.6% من إجمالي الناتج المحلي، ترتفع إلى 1.3% العام المقبل، وتبلغ 1.2% عام 2020 ثم 1.4% عام 2021، وإلى 1.5% عام 2022، ثم 1.6% عام 2023.

وتوقع الصندوق الدولي أن تمثل العائدات الحكومية في الإمارات 29.7 % من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري، ثم 30.4 % العام المقبل، وإلى 29.9 % عام 2020، وإلى 29.2% عام 2021، ثم إلى 28.8 عام 2022، وإلى 28.2 % من إجمالي الناتج المحلي عام 2023. كما توقع صندوق النقد الدولي ألا يتجاوز الإنفاق الحكومي العام 29.2 % من إجمالي الناتج المحلي من العام الجاري إلى 2023.