اتفاقية تمويل إضافي بقيمة 1.5 مليون يورو مع «ذا سوشيال ميدوورك»

المصدر: دبي- البيان

حازت «ذا سوشيال ميدوورك»، منصة المشاريع الاجتماعية على تمويل إضافي وسفراء جدد رفيعي المستوى.

وذلك عقب إعلان شركة سوشيال إمباكت فينتشر منح تمويل إضافي لشركة الرعاية الصحية بقيمة 1.5 مليون يورو، ليُضاف إلى الدعم الكبير بقيمة 2.5 مليون يورو الذي سبق وتلقته من إستير دايسون، إحدى أبرز المستثمرات في مجال الرعاية الصحية في «وادي السيليكون».

وتقدّم «ذا سوشيال ميدوورك» أكثر من 20% من أعمالها من منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.وقال سجاك فينك مؤسس ذا سوشيال ميدوورك: نعتزم مع التمويل الجديد تعزيز مستوى الاحترافية وتوسيع نطاق أنظمتنا ورفد كوادرنا بموظفين جدد.

وبالنسبة لي، أؤمن بأننا لسنا مسؤولين عن مساعدة الناس في الوقت الحالي فحسب، وإنما المساهمة في رسم ملامح مستقبل بديل ومستدام يُعنى بالجميع على حدٍ سواء. وبوصفها شركة ناشئة متخصصة في المشاريع الاجتماعية تلتزم المؤسسة بتحقيق رسالتها المتمثلة في توفير أفضل خيارات الرعاية الصحية لتكون في متناول الجميع.