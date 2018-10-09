«أبوظبي للجودة» يطلق الخدمات الإلكترونية للمطابقة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أن التقديم على خدمات برامج المطابقة إلكترونياً بات متاحاً، وذلك ضمن مشروع التحول الرقمي، ومواكبةً لتوجهات حكومة أبوظبي الرقمية من خلال تطوير وتحسين ممكّنات تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتحسين وتسهيل الخدمات والإجراءات الحكومية وذلك من خلال التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وقال الدكتور هلال حميد الكعبي الأمين العام للمجلس: تهدف هذه المبادرة إلى تسهيل إجراءات المتعاملين، والمساهمة في رفع مكانة إمارة أبوظبي على مؤشر التنافسية الرقمية على المستويات الإقليمية والعالمية، حيث تأتي المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية المجلس الساعية إلى الارتقاء بالبنية التحتية للجودة والمساهمة في تمكين إمارة أبوظبي من التميز عالمياً.

وتحقيق رسالة المجلس الرامية إلى قيادة وتيسير وتطوير بنية تحتية للجودة في إمارة أبوظبي، متكاملة وذات كفاءة عالية على الصعيد العالمي، من شأنها تعزيز ثقافة الجودة والتنمية الصناعية والتنافسية وسلامة المستهلك، وتماشياً مع أهداف خطة أبوظبي في بناء اقتصاد تنافسي مستدام ومنفتح عالمياً.

11 خدمة

وأضاف الكعبي، يمكن للمتعاملين من خلال نظام «جودة» الرقمي التقديم على 11 خدمة من خدمات برامج مطابقة المنتجات وخدمات الأفراد والأنظمة، والتي تهدف إلى توفير برامج مطابقة ذات تأثير إيجابي على المجتمع والاقتصاد والبيئة من خلال تحسين مستوى جودة وسلامة المنتجات ورفع كفاءة الأفراد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المهنية الخاصة بكل مهنة أو حرفة.

آلية سهلة

وتلبي هذه الخطوة احتياجات متعاملي مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة من حيث توفيرها آلية سهلة وسلسة للتقديم بطلبات الحصول على 11 خدمة تتنوع بين طلب شهادة مطابقة سلعة وتجديدها، وطلب الترخيص باستخدام علامة الثقة وتجديده، وطلب شهادة مطابقة خدمات الأفراد وتجديدها، وطلب شهادة مطابقة أنظمة إنتاج وأنظمة إدارية وتجديدها، حيث يمكن للمتعاملين الآن التقدم للحصول على هذه الخدمات عبر الموقع.