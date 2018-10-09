سوق الجبيل يثري التجربة السياحية لوفد كازاخستاني

المصدر: الشارقة- البيان

استضاف سوق الجبيل بالشارقة، مؤخراً، بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، مجموعة من منظمي الرحلات السياحية في كازاخستان، وذلك ضمن سعي السوق لتعزيز السياحة وإبراز التنوع الثري في الإمارات.

وقال المهندس حامد الزرعوني، مدير سوق الجبيل: أسعدتنا استضافة منظمي الرحلات السياحية في كازاخستان، الذين قدموا للاطلاع على مرافق السوق، والتي تشمل قسماً للحوم والدواجن الطازجة، وقسماً للأسماك، وقسماً آخر للخضروات والفواكه، ويضم قسم الأسماك ركناً مجهزاً بكافة الأدوات والمعدات الحديثة لتنظيف الأسماك وتقطيعها مع مراعاة أعلى معايير السلامة الصحية.

كما يضم السوق مساحة مخصصة لبيع الأسماك عن طريق المزاد. وأضاف الزرعوني: أشاد الزوار الكازاخستانيون بالخدمات الموجودة في سوق الجبيل، من حيث أحدث تقنيات التبريد المركزي، وأنظمة التهوية المركزية المستخدمة لمنع انتشار الروائح غير المستحبة، لضمان بيئة تسوق ملائمة.

وانبهروا بكون السوق لوحة بانورامية متجانسة تعكس عراقة الشارقة وهويتها العربية والإسلامية وإطلالته الخلابة على خور الشارقة. ومن أهم أهداف سوق الجبيل إبراز التراث الإماراتي وتعزيز الهوية الوطنية، وجذب المقيمين والسائحين لزيارة الإمارة، كوجهة رئيسية لكل من يريد التعرف على الثقافة الإماراتية.