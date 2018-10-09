«سيدات أعمال الإمارات» يشارك بمنتدى الأعمال والاستثمار في جورجيا

المصدر: أم القيوين - وام

شارك مجلس سيدات أعمال الإمارات برئاسة عائشة راشد ليتيم عضو المجلس الوطني الاتحادي نائب رئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات رئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين في منتدى الأعمال والاستثمار العالمي الذي استضافته جورجيا مؤخراً في مدينة تبليسي تحت شعار «استدامة الأعمال قيمة تجارية أساسية للقرن الحادي والعشرين».

وتم على هامش المؤتمر إبرام مذكرة تفاهم بين مجلس سيدات أعمال الإمارات ومجلس سيدات أعمال جورجيا وقعتها عائشة راشد ليتيم نيابة عن رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات واي كاترين مايسوردز رئيسة مجلس سيدات أعمال جورجيا بحضور عبيد خليفه الكعبي القائم بالأعمال في سفارة الإمارات في تبليسي وفاطمة العوضي وفطيم الشحي عضوتي مجلس إدارة سيدات أعمال الإمارات.