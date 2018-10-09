«سيدات أعمال الشارقة» ينظم ورشة عن مهارات التسويق وأساليب بناء العلامة التجارية

المصدر: الشارقة - البيان

نظّم مجلس سيدات أعمال الشارقة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، أخيراً، ورشة عمل بعنوان «التسويق بدرجة 360: الأساليب والحلول المتعلقة بتلبية الاحتياجات التسويقية»، شارك فيها أكثر من عشرين سيدة ورائدة أعمال.

وهدفت الورشة التي استمرت على مدى يومين، إلى تعريف المشاركات بمهارات تعزيز صورة العلامة التجارية، وقيمتها، بالإضافة إلى الآليات والأساليب المتبعة لترسيخ ولاء العملاء، والمحافظة عليهم، فضلاً عن تطوير أساليب تسويقية مجدية وفعالة.

وقدمت الورشة خبيرة العلاقات العامة والتخطيط الاستراتيجي دانا فيصل مادو، مؤسِّسة شركة «2211» المتخصصة بالعلاقات العامة وتسويق العلامة التجارية، والتي تتخذ من دولة الكويت مقراً منذ تأسيسها عام 2013.

وقالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة: «على العلامات التجارية التعريف بقيمها وأنشطتها المختلفة، وذلك لكي يعرفها العملاء ويروا إذا كانت تتوافق مع قيمهم، إذ يجب أن تتوافق مجمل الأعمال الداخلية مع رغبات العملاء وتطلعاتهم واحتياجاتهم. وهذا ما يُمكّن الشركات من المساهمة في العملية التنموية لبلدانها».