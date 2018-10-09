«ورشة حكومة دبي» تعرض حزمة الأنظمة الذكية

المصدر: دبي-البيان

أعلنت «ورشة حكومة دبي» عن مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية»، وذلك عبر حزمة واسعة من الخدمات والأنظمة الإلكترونية والذكية المطورة، التي تسعى الورشة من خلالها إلى المساهمة في دفع عجلة التحول الذكي لإمارة دبي.

وقال حميد سلطان المطيوعي، المدير التنفيذي لـ «ورشة حكومة دبي»: «تشارك الورشة في أسبوع جيتكس انطلاقاً من حرصها على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية والذكية، والتزامها بدعم التحول الذكي، الذي تقوده إمارة دبي للوصول إلى حكومة ذكية تجعل منها أذكى وأسعد مدينة في العالم، عملاً بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأكد حرص الورشة على تبني الابتكار في التكنولوجيا واستثمار جميع الإمكانيات وفق رؤية واضحة تهدف إلى تقديم خدمات متميزة بإشراف أمهر الخبراء والمهندسين والمختصين في مجال صيانة وإصلاح وفحص المركبات.