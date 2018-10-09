«اقتصادية دبي» تكرّم «ماكدونالدز» لتميزها في حماية المستهلك

المصدر: دبي-البيان

حصلت "ماكدونالدز الإمارات" مؤخراً على تكريم مميز في مجال حماية المستهلك من قبل اقتصادية دبي. واستلم التكريم رفيق فقيه، المدير العام والشريك في ماكدونالدز الإمارات، من قبل أحمد الزعابي، مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي.

وجاء التكريم تقديراً لجهود الشركة وإنجازاتها المستمرة في تعزيز رفاه العملاء من خلال الشفافية التامة، وتوفير أعلى معايير الضيافة، وتلبية احتياجاتهم. قال أحمد الزعابي: «استطعنا عبر السنوات الفائتة ومن خلال جهود فريق العمل تلبية احتياجات أساسيات حماية المستهلك ونتطلع إلى تحقيق مبدأ إسعاد المستهلكين من خلال شركائنا في القطاع الخاص، ويسعدنا أن نكرم ماكدونالدز لجهودها في التميز في خدمة متعامليها».